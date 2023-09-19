Будинский Василий Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБудинский Василий Кондратьевич

Будинский Василий Кондратьевич

Место рождения

Алтайский Край, Г. Славгород, С/З "Овцевод"

Дата рождения

1905

Дата смерти

24.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Будынский Кондрат Сергеевич

Мать: Будынский Прасковья Яковлевна

Алтайский Край, Г. Славгород, С/З "Овцевод"
Рождение ребёнка
28.01.1928

Дочь: Будинская Нина Васильевна

Мать ребёнка: Будинская Анна Ефимовна

Развод
1931

Жена: Будинская Анна Ефимовна

В связи со смертью супруги
Бракосочетание
Около 1935

Жена: Будинский Александра Михайловна

Рождение ребёнка
01.03.1936

Дочь: Куцакина Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Будинский Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будинская Анна Ефимовна

Военная служба
Неизвестно
Славгородский Рвк, Алтайский Край, Славгородский Р-Н
Смерть
24.09.1941
Причина смерти: На войне
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close