Будинский Василий Кондратьевич
Место рожденияАлтайский Край, Г. Славгород, С/З "Овцевод"
Дата рождения1905
Дата смерти24.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Алтайский Край, Г. Славгород, С/З "Овцевод"
Рождение ребёнка
28.01.1928
Дочь: Будинская Нина Васильевна
Мать ребёнка: Будинская Анна Ефимовна
Развод
1931
Жена: Будинская Анна Ефимовна
В связи со смертью супруги
Бракосочетание
Около 1935
Рождение ребёнка
01.03.1936
Дочь: Куцакина Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Будинский Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Будинская Анна Ефимовна
Военная служба
Неизвестно
Славгородский Рвк, Алтайский Край, Славгородский Р-Н
Смерть
24.09.1941
Причина смерти: На войне