Филипп Иустинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипп Иустинович

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

После 1893 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
05.03.1881 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 05.03.1881 Чермы Алексей Николаевич Чермы отец крестьянин Николай Богданович Чермы мать жена Ксения Фоминична Чермы бессрочно отпускной рядовой Филипп Иустинович Чермы кресть... Показать все
Рождение ребёнка
До 1887

Дочь: Мария Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
После 1893 ст.
из дела ЦГИА СПб ф.258 оп.2 д.1303 жив на 1893