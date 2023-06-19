Филипп Иустинович
Место рождения
Дата рожденияДо 1861
Дата смертиПосле 1893 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
05.03.1881 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 05.03.1881 Чермы Алексей Николаевич Чермы отец крестьянин Николай Богданович Чермы мать жена Ксения Фоминична Чермы бессрочно отпускной рядовой Филипп Иустинович Чермы кресть... Показать все
Рождение ребёнка
До 1887
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
После 1893 ст.
из дела ЦГИА СПб ф.258 оп.2 д.1303 жив на 1893