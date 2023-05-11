Зорин Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗорин Фёдор Иванович

Зорин Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1928

Дочь: Шаронова Римма Фёдоровна

Мать ребёнка: Зорина Мария Михайловна

Терентьевское, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорина Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорина Мария Афанасьевна

Смерть
1965
Москва, город федерального значения Москва