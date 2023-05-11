Зорин Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1928
Дочь: Шаронова Римма Фёдоровна
Мать ребёнка: Зорина Мария Михайловна
Терентьевское, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зорина Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зорина Мария Афанасьевна
Смерть
1965
Москва, город федерального значения Москва