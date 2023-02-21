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Чернова Мария Федоровна
Чернова Мария Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.03.1936
Пол
Женский
Отец
Чернов Федор Петрович
1911 г.р.
Мать
Курбатова Анастасия Ивановна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
?.03.1936
Отец:
Чернов Федор Петрович
Мать:
Курбатова Анастасия Ивановна
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