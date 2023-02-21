Чернова Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1936

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1936

Отец: Чернов Федор Петрович

Мать: Курбатова Анастасия Ивановна

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