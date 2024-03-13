Grünemeier Conrad «Dutch» — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиGrünemeier Conrad «Dutch»

Grünemeier Conrad «Dutch»

Место рождения

Lincoln, Lancaster Co., Nebraska

Дата рождения

18.11.1908

Дата смерти

01.04.1990

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1871 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1908

Отец: Grünemeier Johann Konrad

Мать: Grünemeier (waltz) Elisabeth

Lincoln, Lancaster Co., Nebraska
Рождение ребёнка
13.01.1952

Сын: Grünemeier Gary Price

Мать ребёнка: Grünemeier (price) Viola M.

Denver, Denver, Colorado, United States
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Grünemeier (price) Viola M.

Место жительства
Неизвестно
USA
Смерть
01.04.1990
Denver, Colorado
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close