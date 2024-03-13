Grünemeier Conrad «Dutch»
Место рожденияLincoln, Lancaster Co., Nebraska
Дата рождения18.11.1908
Дата смерти01.04.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1908
Lincoln, Lancaster Co., Nebraska
Рождение ребёнка
13.01.1952
Мать ребёнка: Grünemeier (price) Viola M.
Denver, Denver, Colorado, United States
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
USA
Смерть
01.04.1990
Denver, Colorado