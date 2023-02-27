Плаксин Аким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлаксин Аким

Плаксин Аким

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1738 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Плаксин Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Плаксин Семён

Мать ребёнка: Настасья

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Плаксин Василей

Мать ребёнка: Настасья

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Плаксин Иван

Мать ребёнка: Настасья

Рождение ребёнка
1830

Сын: Плаксин Иван

Мать ребёнка: Настасья

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close