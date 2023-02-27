Плаксин Аким
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Плаксин Моисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Плаксин Семён
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Плаксин Василей
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
1829
Сын: Плаксин Иван
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
1830
Сын: Плаксин Иван
Мать ребёнка: Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья
Смерть
Неизвестно