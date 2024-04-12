Трофим Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1813 по 1828
Дата смерти30.08.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1813 по 1828
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Гулимов) Прасковья
Мать ребёнка: (Гулимова) Устинья Никитишна
Рождение ребёнка
С 1837 по 1839
Сын: Борис Трофимович
Мать ребёнка: (Гулимова) Устинья Никитишна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Лазарь Трофимович
Мать ребёнка: (Гулимова) Устинья Никитишна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Иван Трофимович
Мать ребёнка: (Гулимова) Устинья Никитишна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Степан Трофимович
Мать ребёнка: (Гулимова) Устинья Никитишна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Фёдор Трофимович
Мать ребёнка: (Гулимова) Устинья Никитишна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Филипп Трофимович
Мать ребёнка: (Гулимова) Устинья Никитишна
Смерть
30.08.1893