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Трофим Демидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1813 по 1828

Дата смерти

30.08.1893

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1813 по 1828

Отец: Лариондемид Евфимович

Мать: (Гулимова) Прасковья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гулимова) Устинья Никитишна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Гулимов) Прасковья

Мать ребёнка: (Гулимова) Устинья Никитишна

Рождение ребёнка
С 1837 по 1839

Сын: Борис Трофимович

Мать ребёнка: (Гулимова) Устинья Никитишна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Лазарь Трофимович

Мать ребёнка: (Гулимова) Устинья Никитишна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Иван Трофимович

Мать ребёнка: (Гулимова) Устинья Никитишна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Степан Трофимович

Мать ребёнка: (Гулимова) Устинья Никитишна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Фёдор Трофимович

Мать ребёнка: (Гулимова) Устинья Никитишна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Филипп Трофимович

Мать ребёнка: (Гулимова) Устинья Никитишна

Смерть
30.08.1893

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