Шишкина Августа (Гутя) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Августа (Гутя) Николаевна

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Место рождения

Бархатово, Иркутский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шишкин Николай Егорович

Мать: Шишкина Таисия Ивановна

Бархатово, Иркутский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкина Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Вениамин

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкина Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Андрей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Сергей

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Около 1990
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