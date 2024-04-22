Шишкина Августа (Гутя) Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1990
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шишкин Николай Егорович
Мать: Шишкина Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Вениамин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Сергей
Смерть
Около 1990