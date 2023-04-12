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(Киселева) Вера Ивановна
(Киселева) Вера Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1847
Пол
Женский
Отец
Киселев Иван Диомидович
1811 г.р.
Мать
(Киселева) Татьяна Андреевна
1819 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец:
Киселев Иван Диомидович
Мать:
Татьяна Андреевна
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