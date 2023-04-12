(Киселева) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Киселева) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Пол

Женский

Отец

1811 г.р.

Мать

1819 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1847

Отец: Киселев Иван Диомидович

Мать: Татьяна Андреевна

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