Сивков Гурий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сивков Алексей Ксенофонтович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1959
Дочь: Кабанова Татьяна Гурьевна
Мать ребёнка: Сивкова Лидия Максимовна
Рождение ребёнка
27.08.1969
Дочь: Кожевникова Валентина Гурьевна
Мать ребёнка: Сивкова Лидия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Надежда Гурьевна
Мать ребёнка: Сивкова Лидия Максимовна
Смерть
Неизвестно