Сивков Гурий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивков Гурий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сивков Алексей Ксенофонтович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1959

Дочь: Кабанова Татьяна Гурьевна

Мать ребёнка: Сивкова Лидия Максимовна

Рождение ребёнка
27.08.1969

Дочь: Кожевникова Валентина Гурьевна

Мать ребёнка: Сивкова Лидия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Надежда Гурьевна

Мать ребёнка: Сивкова Лидия Максимовна

Смерть
Неизвестно
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