Мусихина Федосья Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихина Федосья Терентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1680 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Феврония Иванова

Отец ребёнка: Мусихин Иван Никитин

поч. Скурихинский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Мусихин Ефрем Иванов

Отец ребёнка: Мусихин Иван Никитин

поч. Скурихинский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Иван Никитин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Скурихинский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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