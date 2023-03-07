Мусихина Федосья Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: Феврония Иванова
Отец ребёнка: Мусихин Иван Никитин
поч. Скурихинский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Мусихин Ефрем Иванов
Отец ребёнка: Мусихин Иван Никитин
поч. Скурихинский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мусихин Иван Никитин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Скурихинский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710