Дитятев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1890 ст.
Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Приписной надельный крестьянин, сторожил, год выдела 1917 ГААК ф.233 оп1д1191 Николаю27л, жена Елизавета 27л, сын Михаил 3г, дочери Ирина 8 лет,Наталья 1г
Смерть
Неизвестно