Дитятев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дитятев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1890 ст.
Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Приписной надельный крестьянин, сторожил, год выдела 1917 ГААК ф.233 оп1д1191 Николаю27л, жена Елизавета 27л, сын Михаил 3г, дочери Ирина 8 лет,Наталья 1г
Смерть
Неизвестно
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