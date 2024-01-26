Верзина Нина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайцев Павел Иванович
Мать: Зайцева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верзин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Верзин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Верзин Михаил
Рождение ребёнка
17.11.1949
Дочь: Васильева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Верзин Михаил
Смерть
Неизвестно