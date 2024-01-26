Верзина Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерзина Нина Павловна

Верзина Нина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Павел Иванович

Мать: Зайцева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верзин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Верзин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верзин Михаил

Рождение ребёнка
17.11.1949

Дочь: Васильева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Верзин Михаил

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.