Ванькова Ольга Варяговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванькова Ольга Варяговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1967

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1967

Отец: Макаров Варяг Павлович

Мать: не указана

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