Романова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1910

Дочь: Банная Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Романов Алексей Стефанович

Нижняя Городня, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Романов Алексей Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Романов Алексей Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Городня, Заокский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1920