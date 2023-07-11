Романова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1910
Дочь: Банная Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Романов Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Романов Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Романов Алексей Стефанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1920