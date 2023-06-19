Ананьева Параскева Михайловна
Место рождения
Дата рождения19.09.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
19.09.1883 ст.
Отец: Михаил Степанов (Стефанов)
Мать: Пелагея Васильева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ собственникъ Михаилъ Степановъ и законная жена его Пелагея Васильева, оба православного вероисповеданiя... Показать все
Крещение
20.09.1883 ст.
В Благовещенской церкви с. Судай Чухломского уезда. Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни девица сестра Елизавета Васильева 56-25-219-101об-102
Восприемник
15.08.1896 ст.
15 августа 1896 у Елизаветы Михайловой Стефановой 56-25-220-10об-11
Восприемник
17.02.1899 ст.
17 февраля 1899 у Николая Григорiева Степанова 56-25-220-116об-117
Восприемник
23.10.1899 ст.
23 октября 1899 у Марiи Михайловой Стефановой 56-25-220-133об-134
Бракосочетание
03.02.1903 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Судайской волости деревни Старова крестьянский сынъ Александръ Иларiоновъ, православного исповедания, первымъ бракомъ. 18 лет. Той же волости ... Показать все
Рождение ребёнка
14.11.1903 ст.
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Ананьев Александр Илларионович
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Старова Судайской волости крестьянинъ Александръ Иларiоновъ Ананьев* и законная жена его Параскева Михайлова, оба православ... Показать все
Рождение ребёнка
05.08.1905 ст.
Сын: Ананьевъ Александръ Александровъ
Отец ребёнка: Ананьев Александр Илларионович
Званiе, имя, отчество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Костромской губернiи, Чухломского уезда, Судайской волости, деревни Льгова крестьянинъ Александръ Илларiоновъ Ананьевъ и законная жен... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1913 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ананьев Александр Илларионович
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Рождение ребёнка
09.12.1917 ст.
Дочь: Ананьева Нина Александровна
Отец ребёнка: Ананьев Александр Илларионович
Костромской губернiи Чухломскаго уезда Судайской волости деревни Льгово крестьянинъ Александръ Иларiоновъ Ананьевъ и законна жена его Параскева Михайлова, оба православные и первобрачные ЦГИАСПб_19_1... Показать все
Рождение ребёнка
23.01.1925
Дочь: Шумилова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Ананьев Александр Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьев Сергей Алексндрович
Отец ребёнка: Ананьев Александр Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ананьева Валентина?? Александровна
Отец ребёнка: Ананьев Александр Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спицына ??? Александровна
Отец ребёнка: Ананьев Александр Илларионович
Смерть
Неизвестно