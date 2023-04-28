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Rodniansky Mordukh (Mark)

Место рождения

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

1868 г.р.

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Rodniansky Borukh

Мать: Rodniansky Rachel

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
22.05.1914

Жена: Rodniansky Ester (Eta)

Рождение ребёнка
18.11.1915

Сын: Rodniansky Lasar

Мать ребёнка: Rodniansky Ester (Eta)

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1968
Москва, город федерального значения Москва
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