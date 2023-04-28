Rodniansky Mordukh (Mark)
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Rodniansky Borukh
Мать: Rodniansky Rachel
Бракосочетание
22.05.1914
Жена: Rodniansky Ester (Eta)
Рождение ребёнка
18.11.1915
Сын: Rodniansky Lasar
Мать ребёнка: Rodniansky Ester (Eta)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1968
Москва, город федерального значения Москва