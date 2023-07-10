Емельянов Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти08.04.1905
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Емельянов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1895 ст.
Сын: Емельянов Василий Иванович
Мать ребёнка: Емельянова Марфа Евстафьевна
Рождение ребёнка
02.06.1900 ст.
Дочь: Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Емельянова Марфа Евстафьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Ивотской фабрики мастеровой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.04.1905
Причина смерти: от чахотки