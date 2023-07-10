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Емельянов Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

08.04.1905

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Емельянов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1895 ст.

Сын: Емельянов Василий Иванович

Мать ребёнка: Емельянова Марфа Евстафьевна

Рождение ребёнка
02.06.1900 ст.

Дочь: Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Емельянова Марфа Евстафьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Марфа Евстафьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Ивотской фабрики мастеровой
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
08.04.1905
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Причина смерти: от чахотки