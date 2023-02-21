Тараненко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараненко Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.2009

Сын: Тараненко Андрей Александрович

Мать ребёнка: Тараненко Александра Анатольевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.12.2014

Дочь: Тараненко Ирина Александровна

Мать ребёнка: Тараненко Александра Анатольевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараненко Александра Анатольевна

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