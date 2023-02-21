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Галкин Федор Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1925

Дата смерти

25.07.1991

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1925

Отец: Галкин Трофим Григорьевич

Мать: Галкина Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
18.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галкина Мария Павловна

Рождение ребёнка
23.11.1957

Сын: Галкин Сергей Федорович

Мать ребёнка: Галкина Мария Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.07.1991
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