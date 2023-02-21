Галкин Федор Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1925
Дата смерти25.07.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1925
Рождение ребёнка
18.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галкина Мария Павловна
Рождение ребёнка
23.11.1957
Мать ребёнка: Галкина Мария Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.07.1991