Сапрыкина (Братских) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыкина (Братских) Вера Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Братских Алексей

Мать: Братских Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
04.04.1966

Дочь: Оглоблина Лариса Леонидовна

Отец ребёнка: Сапрыкин Леонид Алексеевич

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
29.08.1969

Дочь: Сапрыкина Надежда Леонидовна

Отец ребёнка: Сапрыкин Леонид Алексеевич

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
08.04.?

Дочь: Смирнова Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Сапрыкин Леонид Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Алексей Леонидович

Отец ребёнка: Сапрыкин Леонид Алексеевич

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