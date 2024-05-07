Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морточкин Егор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Бердинская (Морточкина) Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Морточкин Егор Васильевич
Рождение ребёнка
01.06.1844
Отец ребёнка: Морточкин Егор Васильевич
Донаурово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно