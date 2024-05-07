Анна Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Григорьевна

Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морточкин Павел Егорович

Отец ребёнка: Морточкин Егор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морточкин Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Бердинская (Морточкина) Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Морточкин Егор Васильевич

Рождение ребёнка
01.06.1844

Сын: Морточкин Федор Егорович

Отец ребёнка: Морточкин Егор Васильевич

Донаурово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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