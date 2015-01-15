Сурмин Алексей Серафимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1936
Дата смерти15.01.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сурмин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Сурмина (Горбатова) Надежда Владимировна
Рождение ребёнка
15.07.1963
Дочь: Маслова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Сурмина (Горбатова) Надежда Владимировна
Смерть
15.01.2015