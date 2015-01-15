Сурмин Алексей Серафимович 06.12.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сурмин Алексей Серафимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1936

Дата смерти

15.01.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1936

Отец: Сурмин Серафим Егорович

Мать: Сурмина (Пузанова) Пелагея Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурмина (Горбатова) Надежда Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурмина (Горбатова) Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурмин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Сурмина (Горбатова) Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
15.07.1963

Дочь: Маслова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Сурмина (Горбатова) Надежда Владимировна

Зеленая, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
15.01.2015
Зеленая, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

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