Комрышова Степанида Логиновна
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения09.11.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1873 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
27.01.1893 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.03.1894 ст.
Сын: Комрышов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Комрышов Дмитрий Логинович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1895 ст.
Дочь: Комрышова Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: Комрышов Дмитрий Логинович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1897 ст.
Дочь: Комрышова Матрёна Дмитриевна
Отец ребёнка: Комрышов Дмитрий Логинович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1903 ст.
Сын: Комрышов Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Комрышов Дмитрий Логинович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1906 ст.
Сын: Комрышов Кондратий Дмитриевич
Отец ребёнка: Комрышов Дмитрий Логинович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1908 ст.
Сын: Комрышов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Комрышов Дмитрий Логинович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно