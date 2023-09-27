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Комрышова Степанида Логиновна

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

09.11.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
27.01.1893 ст.

Муж: Комрышов Дмитрий Логинович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.03.1894 ст.

Сын: Комрышов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Комрышов Дмитрий Логинович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1895 ст.

Дочь: Комрышова Софья Дмитриевна

Отец ребёнка: Комрышов Дмитрий Логинович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1897 ст.

Дочь: Комрышова Матрёна Дмитриевна

Отец ребёнка: Комрышов Дмитрий Логинович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1903 ст.

Сын: Комрышов Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Комрышов Дмитрий Логинович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1906 ст.

Сын: Комрышов Кондратий Дмитриевич

Отец ребёнка: Комрышов Дмитрий Логинович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1908 ст.

Сын: Комрышов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Комрышов Дмитрий Логинович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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