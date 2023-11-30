Казакова Матрена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казаков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Телякова (Помазкина) Нина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Сын: Мальцев Александр Иванович
Отец ребёнка: Мальцев Иван Афонасьевич
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Мальцева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Мальцев Иван Афонасьевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Мальцев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Мальцев Иван Афонасьевич
Рождение ребёнка
14.02.1939
Дочь: Лихота (Мальцева) Ливия Ивановна
Отец ребёнка: Мальцев Иван Афонасьевич
Смерть
Неизвестно