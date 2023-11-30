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Казакова Матрена Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казаков Григорий

Мать: Казакова Александра Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Телякова (Помазкина) Нина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Афонасий Ксенифонтович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Мальцев Александр Иванович

Отец ребёнка: Мальцев Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Мальцева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Мальцев Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Мальцев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Мальцев Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
14.02.1939

Дочь: Лихота (Мальцева) Ливия Ивановна

Отец ребёнка: Мальцев Иван Афонасьевич

Смерть
Неизвестно

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