Устименко (Логвинова) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1959
Работа или профессия
Неизвестно
Завуч школы, учитель математики | Владимировская СОШ
Образование
Неизвестно
Высшее
Бракосочетание
30.04.1980
Муж: Устименко Николай
Рождение ребёнка
13.05.1981
Дочь: Шпильковская (Устименко) Наталия
Отец ребёнка: Устименко Николай
Рождение ребёнка
09.03.1984
Дочь: Должикова (Устименко) Ольга
Отец ребёнка: Устименко Николай
Рождение ребёнка
06.05.1990
Дочь: Омарова (Устименко) Анастисия
Отец ребёнка: Устименко Николай