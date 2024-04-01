Устименко (Логвинова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстименко (Логвинова) Светлана

Устименко (Логвинова) Светлана

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1959

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1959

Отец: Логвинов Николай Иванович

Мать: Логвинова (Мельникова) Александра

Работа или профессия
Неизвестно
Завуч школы, учитель математики | Владимировская СОШ
Образование
Неизвестно
Высшее
Бракосочетание
30.04.1980

Муж: Устименко Николай

Рождение ребёнка
13.05.1981

Дочь: Шпильковская (Устименко) Наталия

Отец ребёнка: Устименко Николай

Рождение ребёнка
09.03.1984

Дочь: Должикова (Устименко) Ольга

Отец ребёнка: Устименко Николай

Рождение ребёнка
06.05.1990

Дочь: Омарова (Устименко) Анастисия

Отец ребёнка: Устименко Николай

Мы используем куки для улучшения работы сайта.