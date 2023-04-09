Шайдулла Есалиев Кубайдуллаевич 13.08.1941 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдулла Есалиев Кубайдуллаевич 13.08.1941

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Есалиева Райфа Шайдуллаевна

Мать ребёнка: Есалиева Ильфат Исхак кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есалиев Сагидулла Шайдуллаевич

Мать ребёнка: Есалиева Ильфат Исхак кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есалиев Тахир Шайдуллаевич

Мать ребёнка: Есалиева Ильфат Исхак кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есалиева Ильфат Исхак кызы

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