Шайдулла Есалиев Кубайдуллаевич 13.08.1941
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Есалиева Райфа Шайдуллаевна
Мать ребёнка: Есалиева Ильфат Исхак кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есалиев Сагидулла Шайдуллаевич
Мать ребёнка: Есалиева Ильфат Исхак кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есалиев Тахир Шайдуллаевич
Мать ребёнка: Есалиева Ильфат Исхак кызы
Бракосочетание
Неизвестно