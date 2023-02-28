Глызин Лаврентий Венидиктов
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти19.08.1883
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Глызин Венедикт Иванов
из подшивок метрических книг Селезеневского прихода Преображенской церкви за 1882 год 3 (крещение 4) августа 1882 года родился Лаврентий деревни Ежевской крестьянин Венидикт Иванов Глызин и его законн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.08.1883
Причина смерти: от поноса