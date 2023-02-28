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Глызин Лаврентий Венидиктов

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Место рождения

Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

19.08.1883

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Глызин Венедикт Иванов

Мать: Глызина Пелагея Геориевна

Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
из подшивок метрических книг Селезеневского прихода Преображенской церкви за 1882 год 3 (крещение 4) августа 1882 года родился Лаврентий деревни Ежевской крестьянин Венидикт Иванов Глызин и его законн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
19.08.1883
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: от поноса
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