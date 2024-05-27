Первушин Тимофей Мл. Трифанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первушин Тимофей Мл. Трифанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Первушин Трифан Андреев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первушина (Потапова) Параскева Ларионова

Рождение ребёнка
1742

Сын: Первушин Родион Тимофеев

Мать ребёнка: Первушина (Потапова) Параскева Ларионова

Рождение ребёнка
1745

Сын: Первушин Александр Тимофеев

Мать ребёнка: Первушина (Потапова) Параскева Ларионова

Смерть
Неизвестно

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