Первушин Тимофей Мл. Трифанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Первушин Трифан Андреев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Первушина (Потапова) Параскева Ларионова
Рождение ребёнка
1745
Сын: Первушин Александр Тимофеев
Мать ребёнка: Первушина (Потапова) Параскева Ларионова
Смерть
Неизвестно