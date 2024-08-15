Кузнецова Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 27.06.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 27.06.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1929
Сын: Кузнецов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Михайлович
Андреевка, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.04.1931
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
21.03.1933
Дочь: (Кузнецова) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно