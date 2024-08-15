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Кузнецова Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 27.06.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 27.06.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
08.01.1929

Сын: Кузнецов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Михайлович

Андреевка, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.04.1931

Сын: Кузнецов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Михайлович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
21.03.1933

Дочь: (Кузнецова) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Михайлович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
Неизвестно

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