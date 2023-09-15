Котюх Федор Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.09.1946
№5 от 01.09.1946 в исполкоме Емельяновского с/с Анжеро-Суджинского района Кемеровской области (хранится в ЗАГСе Яйского района Кузбасса)
Рождение ребёнка
09.08.1947
Дочь: Галина Федоровна
Мать ребёнка: Котюх Александра Ильинична
пос. Григорьевский
Смерть
Неизвестно