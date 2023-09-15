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Котюх Федор Иванович

Место рождения

Емельяновка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Емельяновка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
01.09.1946

Жена: Котюх Александра Ильинична

Емельяновка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
№5 от 01.09.1946 в исполкоме Емельяновского с/с Анжеро-Суджинского района Кемеровской области (хранится в ЗАГСе Яйского района Кузбасса)
Рождение ребёнка
09.08.1947

Дочь: Галина Федоровна

Мать ребёнка: Котюх Александра Ильинична

пос. Григорьевский
Смерть
Неизвестно
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