Козлов Захар (Кронидович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1887
Дата смертиПосле 1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Козлова Елена Захаровна
Мать ребёнка: Козлова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
16.08.1905
Дочь: Козлова Евдокия Захаровна
Мать ребёнка: Козлова Анна Васильевна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1905
Рождение ребёнка
26.03.1910
Мать ребёнка: Козлова Анна Васильевна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Рождение ребёнка
26.03.1910
Мать ребёнка: Козлова Анна Васильевна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Рождение ребёнка
24.07.1911
Мать ребёнка: Козлова Анна Васильевна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1911
Рождение ребёнка
16.08.1913
Мать ребёнка: Козлова Анна Васильевна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1913
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Анна Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1911