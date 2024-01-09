Малюк Владимир Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малюк Владимир Евсеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1940

Отец: Малюк Евсей Петрович

Мать: Малюк Анна Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малюк (Небогатикова) Нина Владимировна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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