Малюк Владимир Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1940
Отец: Малюк Евсей Петрович
Мать: Малюк Анна Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малюк (Небогатикова) Нина Владимировна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно