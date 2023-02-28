Кузярин Никита Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.09.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1874
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
21.11.1875
Дочь: Екатерина Аникитична
Мать ребёнка: Кузярина Агафия Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 28.05.1885
Мать ребёнка: Кузярина Агафия Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Анастасия Никитична
Мать ребёнка: Кузярина Агафия Сергеевна
Смерть
Неизвестно