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Кузярин Никита Ефимович

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около ?.09.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
13.11.1874

Жена: Кузярина Агафия Сергеевна

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
21.11.1875

Дочь: Екатерина Аникитична

Мать ребёнка: Кузярина Агафия Сергеевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 28.05.1885

Сын: Кузярин Алексей Никитич

Мать ребёнка: Кузярина Агафия Сергеевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Анастасия Никитична

Мать ребёнка: Кузярина Агафия Сергеевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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