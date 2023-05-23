Жидеева (Коротынская) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Коротынская Мария Михайловна
Отец ребёнка: Жидеев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жидеев Михаил
Смерть
Неизвестно