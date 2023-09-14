Тишковская Римма Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1948
Дочь: Тишковская Евгения Леонидовна
Отец ребёнка: Тишковский Леонид Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Вера Леонидовна
Отец ребёнка: Тишковский Леонид Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тишковский Василий Леонидович
Отец ребёнка: Тишковский Леонид Матвеевич
Смерть
Неизвестно