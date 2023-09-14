Тишковская Римма Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишковская Римма Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1948

Дочь: Тишковская Евгения Леонидовна

Отец ребёнка: Тишковский Леонид Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Вера Леонидовна

Отец ребёнка: Тишковский Леонид Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тишковский Василий Леонидович

Отец ребёнка: Тишковский Леонид Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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