Турукина Фотиния Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти10.12.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1873
Дочь: Турукина Мария Степановна
Отец ребёнка: Турукин Степан Александрович
Рождение ребёнка
01.11.1878
Дочь: Турукина Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Турукин Степан Александрович
Смерть
10.12.1907