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Турукина Фотиния Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

10.12.1907

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турукин Степан Александрович

Рождение ребёнка
23.03.1873

Дочь: Турукина Мария Степановна

Отец ребёнка: Турукин Степан Александрович

Рождение ребёнка
01.11.1878

Дочь: Турукина Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Турукин Степан Александрович

Смерть
10.12.1907

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