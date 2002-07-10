Белоусов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1942
Дата смерти10.07.2002
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1942
Удынский с/с депутатов трудящихся, Ульчского района (Хабаровский край)
Место жительства
С 1964 по 10.06.1981
Малый Ут, Ачитский, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.07.2002
причина смерти: тупая травма головы, грудной клетки, ушиб мозга, травма легких при себе не было документов