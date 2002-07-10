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Белоусов Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1942

Дата смерти

10.07.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1942

Отец: Белоусов Николай Терентьевич

Мать: Алексеева Анна Александровна

Удынский с/с депутатов трудящихся, Ульчского района (Хабаровский край)
Место жительства
С 1964 по 10.06.1981
Малый Ут, Ачитский, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
10.07.2002
Курган, город Курган, Курганская область
причина смерти: тупая травма головы, грудной клетки, ушиб мозга, травма легких при себе не было документов
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