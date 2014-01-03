Сидоров Владимир Валентинович
Место рожденияРСФСР
Дата рождения30.12.1965
Дата смерти03.01.2014
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1965
Отец: Сидоров Валентин Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.09.1990
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.05.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.01.2014
Причина смерти: Инсульт