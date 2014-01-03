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Сидоров Владимир Валентинович

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Место рождения

РСФСР

Дата рождения

30.12.1965

Дата смерти

03.01.2014

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1965

Отец: Сидоров Валентин Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
25.09.1990

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.05.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.01.2014
Причина смерти: Инсульт

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