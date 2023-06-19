(Ананьева) Александра Иванова
Место рождения
Дата рождения01.11.1889 ст.
Дата смерти27.08.1890 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
01.11.1889 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова кр. Иванъ Егоровъ Ананьевъ и законная жена его Пелагiя Иванова, оба православного вероисповеданiя ... Показать все
Крещение
02.11.1889 ст.
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Деревни Макарово кр.: Григорiй Иванов , д.Льгова кр.: вдова Наталiя Дементiева 56-25-265-_038
Смерть
27.08.1890 ст.
Судайской волости деревни Льгова кресна Ивана Егорова дочъ младенец Александра , 10 месяцев, 56-25-265-_069
Похороны
29.08.1890 ст.
При Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда