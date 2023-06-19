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(Ананьева) Александра Иванова

Место рождения

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

01.11.1889 ст.

Дата смерти

27.08.1890 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
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Рождение
01.11.1889 ст.

Отец: Ананьев Иван Егорович

Мать: Ананьева Пелагея (Пелагiя) Иванова (Iоаннова)

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова кр. Иванъ Егоровъ Ананьевъ и законная жена его Пелагiя Иванова, оба православного вероисповеданiя ... Показать все
Крещение
02.11.1889 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Деревни Макарово кр.: Григорiй Иванов , д.Льгова кр.: вдова Наталiя Дементiева 56-25-265-_038
Смерть
27.08.1890 ст.
Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Судайской волости деревни Льгова кресна Ивана Егорова дочъ младенец Александра , 10 месяцев, 56-25-265-_069
Похороны
29.08.1890 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
При Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда