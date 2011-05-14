Нечкина (Арефьева) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечкина (Арефьева) Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1925

Дата смерти

14.05.2011

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1925

Отец: Арефьев Павел Федорович

Мать: Арефьева Ерохина Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
26.10.1950

Дочь: Нечкина Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Нечкин Михаил Степанович

Севан, Община Севан, Гехаркуникская область
Рождение ребёнка
05.07.1958

Сын: Нечкин Борис Михайлович

Отец ребёнка: Нечкин Михаил Степанович

Ереван, Армянская ССР
Смерть
14.05.2011
Дубна, Дубна, Московская область

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