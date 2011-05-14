Нечкина (Арефьева) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1925
Дата смерти14.05.2011
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1925
Рождение ребёнка
26.10.1950
Дочь: Нечкина Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Нечкин Михаил Степанович
Севан, Община Севан, Гехаркуникская область
Рождение ребёнка
05.07.1958
Отец ребёнка: Нечкин Михаил Степанович
Ереван, Армянская ССР
Смерть
14.05.2011
Дубна, Дубна, Московская область