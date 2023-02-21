Линник Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Линник Дмитрий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1901 год - крестьянин села Доброволье Добровольской волости Павлоградского уезда Екатеринославской губернии.
Рождение ребёнка
05.03.1901 ст.

Дочь: Линник Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Линник Евдокия Евдокимовна

Запись о рождении сделана в Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Линник Евдокия Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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