Линник Дмитрий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1901 год - крестьянин села Доброволье Добровольской волости Павлоградского уезда Екатеринославской губернии.
Рождение ребёнка
05.03.1901 ст.
Дочь: Линник Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Линник Евдокия Евдокимовна
Запись о рождении сделана в Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно