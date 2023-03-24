Кощеев Павел Кононович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеев Павел Кононович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.05.1914

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кощеев Николай Павлович

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Нвановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Евдокия Нвановна

Смерть
29.05.1914
Верх-Чемская, Бугринская волость, Томский уезд
Умер в возрасте 85 лет. Похоронен на Верх-Чемском кладбище. Кладбище перенесено, перед строительством Новосибирской ГЭ в 1957 году. Прах Павла Кононовича не переносили. В настоящее время это набережна... Показать все
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