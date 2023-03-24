Кощеев Павел Кононович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.05.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Нвановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева Евдокия Нвановна
Смерть
29.05.1914
Верх-Чемская, Бугринская волость, Томский уезд
Умер в возрасте 85 лет. Похоронен на Верх-Чемском кладбище. Кладбище перенесено, перед строительством Новосибирской ГЭ в 1957 году. Прах Павла Кононовича не переносили. В настоящее время это набережна... Показать все