Кузьмина Жена Кузьмы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Жена Кузьмы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Кузьмин Никита Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьмин Кузьма

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Из дворовых людей подпоручика Нижнеозерной крепости Андрея Михайловича
Смерть
Неизвестно
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