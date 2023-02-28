Романова Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1753

Сын: Романов (однодворец) Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Андрей Максимович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Фекла Андреевна

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Андрей Максимович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Андрей Максимович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
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