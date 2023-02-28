Романова Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1753
Сын: Романов (однодворец) Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Андрей Максимович
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Фекла Андреевна
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Андрей Максимович
Смерть
Неизвестно