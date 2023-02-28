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Кучкин Алексей Васильевич
Кучкин Алексей Васильевич
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Место рождения
Заозерье
, Павловский Посад, Московская область
Дата рождения
1935
Пол
Мужской
Отец
Кучкин Василий Михайлович
1905 г.р.
Мать
Кучкина Екатерина Федоровна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Кучкин Василий Михайлович
Мать:
Кучкина Екатерина Федоровна
Заозерье
, Павловский Посад, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
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