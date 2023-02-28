Воробьёв Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Воробьёв Стефан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1888
Жена: Воробьёва Анна Юлиановна
Рождение ребёнка
17.05.1901
Дочь: Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Воробьёва Анна Юлиановна
Рождение ребёнка
24.06.1903
Сын: Воробьёв Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Воробьёва Анна Юлиановна
Рождение ребёнка
03.10.1904
Сын: Воробьёв Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Воробьёва Анна Юлиановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Воробьёва Анна Юлиановна
Смерть
Неизвестно