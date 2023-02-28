Воробьёв Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьёв Василий Степанович

Воробьёв Василий Степанович

avatar

Место рождения

Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Воробьёв Стефан

Мать: не указана

Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
03.10.1888

Жена: Воробьёва Анна Юлиановна

Рождение ребёнка
17.05.1901

Дочь: Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Воробьёва Анна Юлиановна

Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.06.1903

Сын: Воробьёв Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Воробьёва Анна Юлиановна

Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.10.1904

Сын: Воробьёв Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Воробьёва Анна Юлиановна

Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Воробьёва Анна Юлиановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close