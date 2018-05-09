Тодеренчук Радион Петрович
Место рождения
Дата рождения20.12.1953
Дата смерти09.05.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1953
Рождение ребёнка
17.06.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
06.08.1976
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.07.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.05.2018