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Тодеренчук Радион Петрович

Место рождения

Должок, Чернівецька область

Дата рождения

20.12.1953

Дата смерти

09.05.2018

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

Между 1934 и 1934 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1953

Отец: Тодеренчук Пётр Иванович

Мать: Тодеренчук Ольга Степановна

Должок, Чернівецька область
Рождение ребёнка
17.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Львов, Львівська область
Бракосочетание
06.08.1976

Жена: скрыто настройками приватности

Львов, Львівська область
Рождение ребёнка
20.07.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Львов, Львівська область
Место жительства
Неизвестно
Львов, Львівська область
Смерть
09.05.2018
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