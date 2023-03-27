Смирнов Александр Леонтьевич
Место рождениядеревня Замошье, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Леонтий
Мать: Смирнова Васса
деревня Замошье, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Белозерский уезд Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно
Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область