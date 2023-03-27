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Смирнов Александр Леонтьевич

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Место рождения

деревня Замошье, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Леонтий

Мать: Смирнова Васса

деревня Замошье, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Белозерский уезд Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно
Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
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