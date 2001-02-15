Ликвинцева (Ликвинцева) Евгения Васильевна
Место рожденияНижний Тагил, Россия
Дата рождения27.12.1944
Дата смерти15.02.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1944
Отец: Ликвинцев Василий
Мать: Ликвинцева Маргарита
Нижний Тагил, Россия
Бракосочетание
12.04.1969
Муж: скрыто настройками приватности
Москва
Рождение ребёнка
31.12.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, Россия
Развод
1970
Муж: скрыто настройками приватности
Москва
Смерть
15.02.2001
Херсон, Украина
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Херсон, Украина