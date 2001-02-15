Ликвинцева (Ликвинцева) Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ликвинцева (Ликвинцева) Евгения Васильевна

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Место рождения

Нижний Тагил, Россия

Дата рождения

27.12.1944

Дата смерти

15.02.2001

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1944

Отец: Ликвинцев Василий

Мать: Ликвинцева Маргарита

Нижний Тагил, Россия
Бракосочетание
12.04.1969

Муж: скрыто настройками приватности

Москва
Рождение ребёнка
31.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, Россия
Развод
1970

Муж: скрыто настройками приватности

Москва
Смерть
15.02.2001
Херсон, Украина
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Херсон, Украина
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